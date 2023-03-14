Belediye başkanının keşkem yok dediği Malatya'da depremin bilançosu çok ağır

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentlerden biri olan Malatya'da depremin bilançosu da ağırlaşıyor. Depremin ardından katıldığı televizyon programında 'keşkem yok' diyen Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a da tepkiler artıyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, depremler nedeniyle kentte 4 bin 271 bina ve 11 bin 328 bağımsız bölüm yıkıldı.

Acil, orta, ağır ve yıkık toplam bina sayısı 35 bin 852, bağımsız bölüm 107 bin 654, konut sayısı ise 86 bin 29 oldu. Malatya merkez ve ilçelerde 49 bin 280 bireysel çadır dağıtımına ilaveten merkezde 27 çadır kent ve 4 bin 173 çadır kuruldu, böylece kurulan toplam çadır 55 bin 533'e ulaştı.

300 BİN KİŞİ GEÇİÇİ BARINMA ALANLARINDA

Çadırlar, spor salonları, camiler, okul ve yurtlar, konteynerler, geçici barınma merkezinde toplam 298 bin 983 kişi barınıyor.

Merkezde 27, ilçelerde ise 17 olmak üzere 44 noktada 5 bin 143 konteynerin kurulumu yapıldı. 6 noktadaki geçici konaklama merkezlerinde ise 2 bin 90 konteynere 10 bin 69 kişi yerleştirildi.

Afetzedelerin beslenme ihtiyacının karşılanması amacıyla 285 dağıtım noktasında günlük 384 bin 642 kişilik olmak üzere bugüne kadar 16 milyon 213 bin 384 kişilik yemek ikram edildi. Günlük 260 bin ekmek de üretilerek dağıtıldı.

Merkez ilçelerde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türk Kızılay tarafından sosyal marketler 12 noktada hizmet veriyor.

74 BİN KİŞİ ŞEHİRDEN TAHLİYE EDİLDİ

Kara, hava ve demir yoluyla toplamda 589 seferle 73 bin 794 kişi tahliye edildi. 14 farklı lokasyonda ayni bağış depoları kuruldu.

Merkez depolara 1833 yardım tırı geldi, bunlardan 1345'inin dağıtımı tamamlandı, kalanlarının ihtiyaç sahiplerine sevki sürüyor. Hastanelerde servislerde 24, yoğun bakımda 6 olmak üzere 30 hasta bulunuyor.

BİNLERCE BAŞ HAYVAN DA TELEF OLDU

Depremde 1112 büyükbaş, 6 bin 385 küçükbaş hayvan telef oldu. 6 bin 325 yetiştiriciye 3 bin 397,2 ton yem dağıtıldı, 40 bin 195 üreticiye 173,4 milyon lira, 21 bin 528 yetiştiriciye de 116,4 milyon lira tarımsal destek ödemesi yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının hasar tespit sonuçlarına göre, içinde ikamet bulunan az, orta, ağır hasarlı, yıkık, acil yıkılacak 160 bin 285 haneye 10 bin lira ödenecek.

120 BİN KİŞİ KONTEYNER VE KİRA YARDIMI TALEBİNDE BULUNDU

Konteyner talebi ve kira yardımı için e-Devlet üzerinden 117 bin 978 kişi başvuruda bulundu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına göre, şu ana kadar 15 bin 681 konteyner, 37 bin 191 kira yardımı başvurusu değerlendirildi.

Altyapıda yaşanan hasarı giderme çalışmaları da sürüyor. Kentte elektrik verilme oranı yüzde 100, su abonesi yüzde 57, doğal gaz abonesi yüzde 93, haberleşme yüzde 106, ulaşım yüzde 100 seviyesinde yer alıyor. Kullanılamayan yol da bulunmuyor.

MALATYA BELEDİYE BAŞKANI SELAHATTİN GÜRKAN NE DEMİŞTİ

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan geçtiğimiz günlerde Habertürk canlı yayınına katılarak gazeteci Mehmet Akif Ersoy’un sorularını yanıtlayarak şehirdeki durum ile ilgili bilgiler vermişti.

Gürkan, Ersoy’un “2004’ten beri Belediye Başkanı olduğunuz Malatya’da neden bu kadar çok bina yıkıldı. Sorumlu olduğunuzu düşünüyor musunuz? Sorumlu olduğunuzu düşünüyorsanız istifa etmeyi düşünüyor musunuz” sorusuna “Hiçbir zaman “keşke”si olmayan bir belediye başkanıyım" cevabını vermişti.

Gürkan daha sonra şöyle konuşmuştu:

“2004’ten beri Belediye Başkanıyım. Geçen zaman içerisinde hiçbir “keşke”si olmayan belediye başkanıyım. 2004’te geldiğimde eski Malatya diye tabir ettiğimiz yerde ilk etapta koruma amaçlı imar planı yaptım. Daha sonra oradaki yatar mimarilerin imar uygulamasını yaptım. 2014’e kadar o 15 bin nüfuslu belediyedeydik. O belediyede tek bir nüfus kaybımız bile yoktur. “Biz hatası olanın, hatasının bedelini ödemesini istiyoruz. Bostanbaşı bir tarım arazisi, buranın imara açılmaması gerekiyor. Geçmiş dönemde devletimizin kurumları vardı. Kimi bu konuda ihmali, kusuru, kastı bir şeyi varsa bu konuda gerekli adımları, kovuşturmaları başlatmış. İçeride alınan müteahhitler vardır.”