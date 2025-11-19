Yeşilyurt Belediyesi, “lezzet caddesi” olarak bilinen ve birçok sinema filmine ev sahipliği yapan Gündüzbey mahallesindeki tarihi bölgeyi kültür, sanat ve turizm merkezi haline getirmek için çalışma başlattı. Bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanlığı Erzurum Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü ile protokol imzalandı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, alanda yaptığı incelemede şu açıklamayı yaptı:

"Yeşilyurt, tarihi dokusu, kültürel zenginliği, doğal güzellikleri ve kendine has yaşam kültürüyle çok kıymetli bir merkezdir. Burada hem modern yaşam alanları oluşturuyor hem de kadim mirasımızı yaşatacak restorasyon çalışmalarını titizlikle sürdürüyoruz. Bölgenin turizm potansiyelini yükseltmek, tarihi ve kültürel değerleri gelecek nesillere aktarmak için her türlü desteği veriyoruz. Burası, Yeşilyurt'un kültürel hafızasının, geleneksel yaşam biçiminin ve tarihi kimliğinin en güçlü şekilde korunduğu alanlardan biri. Attığımız her adımın sadece bugünü değil, yarınları da şekillendireceğini çok iyi biliyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımıza bağlı Erzurum Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğüyle imzalamış olduğumuz protokolle, bu eşsiz yapıların her biri aslına uygun şekilde yeniden ayağa kalkacak."