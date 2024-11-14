Malatya'da depremzede firmalara harç zamları geliyor

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 2025 yılından itibaren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve diğer bakanlık harçlarında yüzde 43,93 oranında zam yapılacağını duyurdu. Sadıkoğlu, depremzedelerin hala 21 metrekarelik konteynerlerde yaşam mücadelesi verdiğini hatırlatarak, bu harçların ödenmesinin üyeler için büyük bir yük oluşturduğunu ifade etti.

Sadıkoğlu, iş ve işlemlerinde harçların alınmaması için 17 aydır başvuruda bulunduklarını ancak henüz olumlu bir dönüş alamadıklarını belirtti. Yaptığı yazılı açıklamada, “Asrın felaketinin üzerinden 21 ay geçti. Tamamı depremzede olan üyelerimizin odamızda yürüttüğü iş ve işlemleri aksatmadan sürdürmeye devam ediyoruz. Ancak üyelerimizin ödediği ücretlerin büyük bir kısmı TOBB ve bakanlıklar tarafından talep edilen harçlardır” dedi.

Bu durumun üyeleri mağdur ettiğini vurgulayan Sadıkoğlu, “Depremzede firmalarımız diğer şehirlerdeki firmalarla bir tutuluyor. 2023 yılı Temmuz ayına kadar adres değişikliği işlemleri için ücret talep edilmedi, ancak şimdi yeniden isteniyor. Oda olarak bu ücreti almıyoruz fakat yasal olarak harcı ödemek zorundayız” şeklinde konuştu.

Yüzde 43’lük zam oranıyla ilgili endişelerini dile getiren MTSO Başkanı, “Mevcut rakamları ödeyemeyen üyelerimize bu ücretleri nasıl izah edeceğiz? Bu harçlar, depremzede üyelerimizi daha da zor durumda bırakacak. Harçların alınmaması için ısrarlı talebimizi sürdüreceğiz,” ifadelerini kullandı. Malatya, Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Gaziantep’in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde bulunan depremzede firmalar için harç muafiyeti talep etmeye devam edeceklerini vurguladı.