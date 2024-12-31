Malatya’da devrilen araç kağıt gibi dağıldı

Kaynak: İHA
Malatya’da devrilen araç kağıt gibi dağıldı

Malatya-Kayseri karayolunda sabah saatlerinde meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen otomobilin kağıt gibi dağıldığı bildirildi. Kazada 1 kişi yaralanırken, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Kaza, sabah saat 10.45 sıralarında Malatya-Kayseri karayolu üzerindeki Akçadağ Aydınlar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Malatya istikametine seyir halinde olan 36 yaşındaki Ü.G. yönetimindeki 44 EB 818 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Otomobilin yan yatmasıyla birlikte araç, büyük hasar gördü ve kağıt gibi dağıldı. Olay yerine kısa süre içinde jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, yetkililer, kazanın kesin nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Olayın, sürücünün dikkatsizliği veya yol koşullarından kaynaklanıp kaynaklanmadığı araştırılacak.

Sürücünün sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmazken, kazanın yaşandığı bölgedeki trafik akışı bir süreliğine kontrollü olarak sağlandı.

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