Malatya’da devrilen araçta 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı

Kaynak: DHA
Malatya’da devrilen araçta 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı

Malatya'da devrilen otomobilin sürücüsü 19 yaşındaki Kerem Yüksel yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 21.30 sıralarında Buhara Bulvarı’nda meydana geldi. Kerem Yüksel yönetimindeki 44 NL 319 plakalı otomobil, kaldırıma çarpıp takla atarak devrildi.

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Kazayı görenlerin ihbarı ile bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesi sonrası ağır yaralı sürücü Kerem Yüksel ve otomobilde bulunan S.G. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste doktorların tüm çabasına karşın sürücü Kerem Yüksel kurtarılamadı. Yaralı S.G.’nin tedavisi devam ederken, Kerem Yüksel’in cenazesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı

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