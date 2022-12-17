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Malatya'da devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı

Malatya'nın Kale ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü tedavi altına alındı...

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 17:33
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Malatya'da devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı

Malatya'da devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı
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Mithat Karataş (53) yönetimindeki 44 AE 997 plakalı kereste yüklü traktör, Tepebaşı Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince traktörün altında çıkarılan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Turgut Özal Tıp Merkezi'nde tedaviye alındı. (AA)

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