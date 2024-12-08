Malatya'da dışarı çıkanlar kendini Suriye'de sandı!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Malatya'da dışarı çıkanlar kendini Suriye'de sandı!

Suriye'de muhaliflerin başkent Şam'ın kontrolünü ele geçirmesi sonrası Malatya'da yaşayan Suriyeliler sevinç gösterileri yaparak namaz kıldı.

Suriye'de muhaliflerin başkent Şam'ın kontrolünü ele geçirmesi sonrası Malatya'da yaşayan Suriyeliler sevinç gösterileri yaparak namaz kıldı.

Malatya'daki Suriyeliler muhalif grupların Halep'in ardından Şam'ı da kontrol altına almasını sevinçle karşıladı. Kernek Meydanı'nda toplanan Suriyeliler ellerinde Suriye ve Türk bayrağı ile tekbirler getirerek sevinç gösterileri yaptı. Geniş güvenlik önlemlerinin de alındığı gösteriler sonrasında, Kernek Karagözlüler Cami'sinde namaz kılan Suriyeliler tekbir getirerek dualar etti.

Son Haberler
Lando Norris'ten tarihi zafer: McLaren’in 26 yıllık hasreti sona erdi
Lando Norris'ten tarihi zafer: McLaren’in 26 yıllık hasreti sona erdi
İskoçya’da Suriyeliler Esad rejiminin devrilmesini kutladı
İskoçya’da Suriyeliler Esad rejiminin devrilmesini kutladı
Rangers, Ross County’yi 3-0 mağlup etti
Rangers, Ross County’yi 3-0 mağlup etti
Arsenal, Fulham ile berabere kalarak fırsat tepti
Arsenal, Fulham ile berabere kalarak fırsat tepti
Malatya'da dışarı çıkanlar kendini Suriye'de sandı!
Malatya'da dışarı çıkanlar kendini Suriye'de sandı!