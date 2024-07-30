Malatya'da elektrik çarpan adam öldü

Feci ölüm!

Olay, sabah saat 04.10 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Gündüzbey Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, Mehmet Cevdet Yavuz Caddesi üzerinde yerde hareketsiz yatan bir kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde isminin Nihat Güney (40) olduğunu tespit ettikleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Bölgede bulunan aydınlatma direğinde akıma kapıldığı değerlendirilen şahsın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.