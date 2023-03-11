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Malatya'da enkaz altında kaldığına ilişkin asılsız ihbarda bulunan şüpheli gözaltına alındı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde AFAD ve polis ekiplerine enkaz altında kaldığına ilişkin asılsız ihbarda bulunan 25 yaşındaki E.G. gözaltına alındı.

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 22:31
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Malatya'da enkaz altında kaldığına ilişkin asılsız ihbarda bulunan şüpheli gözaltına alındı

Malatya'da enkaz altında kaldığına ilişkin asılsız ihbarda bulunan şüpheli gözaltına alındı
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AFAD ve polis ekiplerini arayan E.G, Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük hasar alan Malatya'da Zaviye Mahallesi Külliye Sokak'taki Meryem Sitesi'nde enkaz altında kaldığı ihbarında bulundu. Bölgeye yönlendirilen AFAD ve polis ekipleri, kısmen çöken binanın enkazında herhangi bir canlı olup olmadığını araştırdı.

E.G. ile telefondan iletişime geçen ekipler, sinyalin bölgeden iki sokak ilerideki Kuğulu Sokak'tan geldiğini belirledi. Uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

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