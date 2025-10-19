Hacı Hasan Kovuk Mesleki Eğitim Merkezi koordinatörlüğünde düzenlenen toplantıya, proje ortakları Yenilikçi Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (YESKAD - Türkiye) ile SC Promotor Real Service SRL (Romanya) temsilcileri katıldı.



Toplantıda, elektrikli araç teknolojilerine yönelik hazırlanan dört mesleki eğitim modülünün son düzenlemeleri gözden geçirildi. Ayrıca EVTA 4.0 e-öğrenme platformunun test süreçleri değerlendirilerek proje çıktılarının nihai hali ele alındı.



Hacı Hasan Kovuk Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Remzi Sevim, projenin mesleki eğitimde dijital dönüşüm açısından önemli bir adım olduğunu belirtti. Sevim, "Elektrikli araç teknolojilerinde yaşanan hızlı değişim, mesleki eğitimin de kendini yenilemesini zorunlu kılıyor. Bu proje, öğretmen ve öğrencilerimizin geleceğin otomotiv teknolojilerine hazırlanmasına büyük katkı sağlıyor. Tüm ortaklara özverili çalışmaları için teşekkür ediyorum" diye konuştu.