Malatya’da feci kaza: 3 yaralı

Kaynak: İHA
Malatya’da feci kaza: 3 yaralı

Malatya'nın Darende ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 21.15 sıralarında Malatya-Kayseri karayolunun 35. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kayseri istikametine seyir halinde olan D.M. (59) yönetimindeki P JI5 HWC plakalı araç, Yeşiltaş köy yolundan anayola çıkan T.Y. (35) idaresindeki 44 LR 717 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil ile çarpıştı.

Kazada T.Y. (35), M.Y. (32) F.R. (46) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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