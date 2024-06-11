Malatya'da FETÖ operasyonu

Kaynak: İHA
Malatya'da FETÖ operasyonu

Malatya’da jandarma ve MİT ekiplerinin yaptığı ortak operasyon sonucunda FETÖ üyesi olduğu tespit edilen 4 şahıs yakalandı.

Malatya’da Jandarma ve MİT ekiplerinin FETÖ’ye yönelik operasyon gerçekleştirdi. Malatya’da yapılan eş zamanlı operasyon sonucunda 4 kadın ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Malatya’da Jandarma ve MİT ekiplerinin FETÖ’ye yönelik operasyon gerçekleştirdi. Malatya’da yapılan eş zamanlı operasyon sonucunda 4 kadın ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. TEM şube ekipleri tarafından şüpheli şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan operasyon sonucunda çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan şahıslar adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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