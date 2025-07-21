Malatya’da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Malatya’da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Malatya'nın Darende ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.


Kaza, gece yarısı Darende ilçesine bağlı Yenice Mahallesi Topaktaş mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.Ö. yönetimindeki 44 EY 767 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil ile karşı yönden gelen N.İ. idaresindeki 38 NV 530 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler Y.Ö. ve N.İ.’nin yanı sıra araçlarda bulunan H.Ö., K.K., Z.B.K., M.Y.K., D.İ. ve H.C. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.


Araç içerisinde sıkışan bazı yaralılar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kazayla inceleme başlatıldı.

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