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Malatya'da halk otobüsü ile otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi - 09:37
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Malatya'da halk otobüsü ile otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı

Malatya'da halk otobüsü ile otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı
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B.G. yönetimindeki 46 EH 879 plaka otomobil, Dolamantepe Caddesi'nde Ş.K. idaresindeki 44 H 0012 plakalı halk otobüsü ile çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile otobüste bulunan N.B, S.A, K.K, U.E. ve Y.H. yaralandı.

Ambulanslarla Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan otomobil sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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