Malatya’da husumetlisini kaçırıp alıkoydular! 3 kişi yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Malatya’da husumetlisini kaçırıp alıkoydular! 3 kişi yakalandı

Malatya’da alım ve satım nedeniyle aralarında husumet oluşan 2 kişiyi kaçırarak alı koyup. Cep telefonlarını gasp ettikleri iddia edilen 3 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı. Zanlılara ait yerde yapılan aramada bir pompalı tüfek ele geçirildi.

Olay, Battalgazi ilçesi Halfettin Mahallesi Avukat sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, araç alım satımı nedeniyle aralarında husumet bulunan Y.B. ve B.D.H. ile A.M., Y.D.A. ve M.E. arasında tartışma çıktı.

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Tartışmanın büyüdüğü olayda, Y.B. ve B.D.H. silah zoru ile araca alınırken, kurtulmayı başaran Y.B.'nin ihbarı üzerine çalışma başlatan polis ekipleri şüpheli 3 zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı. Mağdur B.D.H. ise kurtarıldı.

Olayda kullanılan bir pompalı tüfek ile gasp edilen iki cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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