Malatya’da iki araç çarpıştı. 1 ölü 4 yaralı

Kaynak: İHA
Malatya’da iki araç çarpıştı. 1 ölü 4 yaralı

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde iki araç çarpıştı. Kaza sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi ise yaralandı.

Özal Mahallesi’nde saat 21.00 sıralarında meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre, Kuzey kuşağı çevre yolu mevkiinde seyir halinde olan Ö.G. (74) yönetimindeki 44 LE 562 plakalı hafif ticari araç, havaalanı istikametine seyir halinde olan Arif Leventoğlu (59) idaresindeki 06 BM 3813 plakalı araç ile kavşakta çarpıştı. Kaza sonucu sürücülerin yanı sıra A.K., M.B. ve A.K. yaralandı.

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İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, ilk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralılardan Arif Leventoğlu kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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