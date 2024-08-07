Malatya’da iki araç kavşakta çarpıştı: 10 yaralı

Saat 18.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Malatya-Sivas karayolu Topsöğüt mevkiinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, M.Z. yönetimindeki 44 HC 939 plakalı araç ile E.D. idaresindeki 44 DG 681 plakalı araç kavşakta çarpıştı.

Kaza sonucu E.D., E.D., E.B., O.D., A.B., G.Y., H.D., D.D., S.D. ve A.B. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.