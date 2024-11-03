Malatya’da iki ayrı kaza

Kaynak: İHA
Malatya’da iki ayrı kaza

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen iki ayrı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Adıyaman istikametine gelmekte olan M. F. idaresindeki 44 AGU 190 plakalı araç Savaklı mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan E.S. yaralandı. Yaralı ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Doğanşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

​​​​​​​

Bölgedeki diğer bir kazada ise Malatya istikametinden Adıyaman istikametine gitmekte olan A.Ö. yönetimindeki 44 AFE 025 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Çelikhan yol kavşağında kontrolden çıkararak yol kenarındaki ağaca çarptı. Yaşanan kazada sürücü yaralandı. Yaralı sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

​​​​​​​

Kazalarla ilgili soruşturma sürüyor.​​​​​​​​​​​​​​

Son Haberler
Bakü’de zafer koşusu düzenlendi
Bakü’de zafer koşusu düzenlendi
Kuşadası’nda çocuklara spor sevgisi aşılandı
Kuşadası’nda çocuklara spor sevgisi aşılandı
Maganda kurşunuyla hayatını kaybeden genç toprağa verildi
Maganda kurşunuyla hayatını kaybeden genç toprağa verildi
Çorum’da bir binada patlama meydana geldi: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
Çorum’da bir binada patlama meydana geldi: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
Tayland, Loy Krathong'a hazır
Tayland, Loy Krathong'a hazır