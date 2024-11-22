Malatya’da iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Malatya’da iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Malatya Doğanşehir'de meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Ediniden bilgiye göre ilk kaza, Malatya istikametinden Adıyaman istikametine gitmekte olan Fatih T. idaresindeki 06 AU 4778 plakalı otomobil, Doğanşehir yol kavşağında kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü ambulansla Doğanşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bölgedeki diğer kazada ise, Adıyaman istikametinden Malatya yönüne giden Mehmet T. idaresindeki 33 ES 435 plakalı kamyonet, Savaklı mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan su kanalına düştü. Kazada sürücü Mehmet T. yaralandı. Yaralı, ambulansla Doğanşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

He iki kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Malatya’da iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı

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