Malatya’da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Doğanşehir ilçesi Çamurlu mevkiinde saat 14.10 sıralarında H.E. (49) idaresindeki 01 BAM 925 plakalı çekici ve bağlı 01 BAM 098 yarı römork, Malatya-Adıyaman istikametinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybolduktan sonra savruldu. Kazada sürücü yaralandı.

Çamurlu mevkiinde meydana gelen diğer bir kazada ise F.F.T. (26) yönetimindeki 34 HRZ 437 plakalı otomobil, Malatya istikametinden Adıyaman yönüne seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Kazada, sürücü hafif şekilde yaralandı.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığı kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.