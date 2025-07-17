Malatya’da iki otomobil birbirine girdi! 4 kişi yaralandı

Kaynak: İHA
Malatya’da iki otomobil birbirine girdi! 4 kişi yaralandı

Malatya’da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Kaza, D-850 Karayolu’nun 67’nci kilometresinde saat 21.20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kayseri istikametinden gelen Ramazan G. (60) idaresindeki 33 DEA 44 plakalı otomobil, banket üzerinde bir süre bekledikten sonra tekrar sağ şeride girmek istediği sırada Malatya yönünden gelen Murat D. (53) yönetimindeki 34 ZM 4152 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücü Murat D. ile yolculardan Yılmaz G. (31), Hidayet K. (44) ve Aygül G. (53) yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son Haberler
Samanlıkta çıkan yangın 3 eve sıçradı
Samanlıkta çıkan yangın 3 eve sıçradı
Ankara’da aracın çarptığı yaya ağır yaralandı
Ankara’da aracın çarptığı yaya ağır yaralandı
Napoli Başkanından Osimhen sözleri
Napoli Başkanından Osimhen sözleri
Küçükçekmece’de bir genç evinde ölü bulundu
Küçükçekmece’de bir genç evinde ölü bulundu
Fenerbahçe Portekiz kampına galibiyetle başladı
Fenerbahçe Portekiz kampına galibiyetle başladı