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İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Malatya’da iki otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 11:08
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Malatya’da iki otomobil çarpıştı: 3 kişi yaralandı

İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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İHA’nın haberine göre, kaza, Mehmetçik Caddesi İle Erdoğan Sokak kavşağında meydana geldi. Sürücü M. B. K idaresindeki 44 FZ 344 plakalı araç ile F. A yönetimindeki 44 KC 457 plakalı aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza sonrasında yaralanan sürücü M. B. K ile aynı otomobilde bulunan M.N.A ile Y.S. K 112 ambulanslarıyla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldılar.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtilirken, kazayla ilgili tahkikatın sürdürüldüğü öğrenildi.

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