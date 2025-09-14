Malatya’da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kaynak: İHA
Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.15 sıralarında Malatya-Sivas Karayolu Topsöğüt kavşağı mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, M.G. yönetimindeki 44 AEM 150 plakalı otomobil ile B.D.A. idaresindeki 34 RT 4853 plakalı araç çarpıştı. Kazada sürücüler ile birlikte Y.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

