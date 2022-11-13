Malatya’da iş merkezinin çatısında korkutan yangın

Edinilen bilgilere, Battalgazi ilçesine bağlı Dabakhane Mahallesi Tenzile Sokak'ta meydana gelen olayda bir iş merkezinin çatısında dumanları görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye intikal eden ekipler yaralananın bulunmadığı yangına müdahale ederek söndürdü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

