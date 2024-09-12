Malatya’da işçileri taşıyan servis devrildi ‘Ölü ve çok sayıda yaralılar var’

Malatya'da Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışan işçileri taşıyan bir servis aracının otomobille çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saat 02.30 sıralarında Malatya-Ankara karayolu üzerindeki MAŞTİ kavşağında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, servis aracı ile otomobil, kavşak içerisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil kaldırıma savrulurken, servis aracı ise yan yatarak devrildi.

Kazada, servis aracını kullanan Cumali Ekici hayatını kaybetti. Diğer yandan, servis aracındaki 13 işçi de çeşitli yerlerinden yaralanarak ambulanslarla farklı hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza haberini alan yakınları, olay yerine akın etti. Yaşanan acı karşısında yakınları sinir krizi geçirirken, polis ekipleri hastanelerde güvenlik önlemleri aldı.

İNCELEME DEVAM EDİYOR

Kaza ile ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kazanın neden meydana geldiğini araştırıyor.