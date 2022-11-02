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Sahte içki ürettikleri yeri laboratuvar gibi gösterdiler

Malatya’da Jandarma ekiplerinin yaptığı baskında kaçak içki üretilen atölyede, laboratuvarlarda rastlanan düzenekler ele geçirildi. 10 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 16:44
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Malatya'da kaçak içki üreten şahıslar laboratuvar düzenekleri kurdu

Sahte içki ürettikleri yeri laboratuvar gibi gösterdiler
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Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Hekimhan ilçesinde kaçak alkol üretimi ve satışı yapıldığı ihbarı aldı. Jandarma ekipleri, adli makamlar koordinesinde sabah saatlerinde 10 şüpheliye ait toplam 12 ayrı adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Baskın yapılan adreslerden biri kaçak içki üretilen bir atölye çıkarken, atölyede bulunan düzenekler ise jandarma ekiplerini de şaşırttı.

Benzerine laboratuvarlarda rastlanan damıtma düzenekleri yer alan atölye ile adreslerde yapılan aramalarda bandrolsüz, filigransız, şişelenmiş ve bidonlanmış vaziyette 588 litre kaçak alkol, 1 adet distilasyon cihazı ve 10 adet sahte aroma ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 10 kişi hakkında ise işlem başlatıldı.

(Kaynak: İHA)

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