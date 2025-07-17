Malatya’da kaçak makaron operasyonu!

Kaynak: İHA
Malatya’da kaçak makaron operasyonu!

Malatya'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 9 bin 520 makaron ile 80 litre etil alkol ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Malatya'da emniyet ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 9 bin 520 adet/dal makaron ile 80 litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, kaçak ürünlere yönelik operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen denetimlerde 9 bin 520 adet bandrolsüz makaron ve 80 litre etil alkol ele geçirilirken, 2 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Emniyet birimlerinden yapılan açıklamada, halk sağlığını tehdit eden ve vergi kaybına yol açan kaçak ürünlerle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

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