Malatya’da kaçakçılık operasyonu

Kaynak: İHA
Malatya’da kaçakçılık operasyonu

Malatya'da polis ekipleri tarafından düzenlenen 3 ayrı kaçakçılık operasyonunda çok sayıda kaçak ürün ele geçirilirken, 5 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Malatya'da polis ekipleri tarafından düzenlenen 3 ayrı kaçakçılık operasyonunda çok sayıda kaçak ürün ele geçirilirken, 5 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Uyuşturucu taciri suçüstü yakalandı!Uyuşturucu taciri suçüstü yakalandı!

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen 3 farklı operasyonda, 120 litre etil alkol,17 kilogram bandrolsüz nargile tütünü, bin 200 adet makaron, 82 adet gümrük kaçağı kol saati, 158 adet gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi.

Operasyonlarda ele geçirilen ürünlere el konulurken, olayla ilgili 5 şüpheli şahıs hakkında 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında yasal işlem yapıldı.

Son Haberler
Aleyna Tilki'den taciz itirafı!
Aleyna Tilki'den taciz itirafı!
Hamza Akman 1. Lig ekibine şartlı transfer oldu
Hamza Akman 1. Lig ekibine şartlı transfer oldu
CHP'li vekil hastaneye kaldırıldı
CHP'li vekil hastaneye kaldırıldı
Ankaragücü'nde erken ayrılık!
Ankaragücü'nde erken ayrılık!
Kulak Pamuğu kullananlar dikkat
Kulak Pamuğu kullananlar dikkat