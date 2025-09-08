Malatya’da kaçakçılık operasyonu

Malatya'da polis ekipleri tarafından düzenlenen 3 ayrı kaçakçılık operasyonunda çok sayıda kaçak ürün ele geçirilirken, 5 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen 3 farklı operasyonda, 120 litre etil alkol,17 kilogram bandrolsüz nargile tütünü, bin 200 adet makaron, 82 adet gümrük kaçağı kol saati, 158 adet gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi.

Operasyonlarda ele geçirilen ürünlere el konulurken, olayla ilgili 5 şüpheli şahıs hakkında 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında yasal işlem yapıldı.