Malatya’da kadın cinayeti

Malatya’da 52 yaşındaki bir şahıs, kendisiyle gönül ilişkisi yaşadığı ileri sürülen 42 yaşındaki bir çocuk annesi Zeliha Temel’i silahla başından vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihara kalkıştı.

Malatya’da kadın cinayeti

İHA'nın haberine göre, olay, saat 21.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Özalper Mahallesi’nde meydana geldi. Yüzük Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda oturan bir çocuk annesi Zeliha Temel’in (42) evine M.D. konuşmak için geldi.

İkili bir süre sonra tartışmaya başladı. Olay kavgaya dönüşünce M.D. yanında bulunan tabancayla Zeliha Temel'i başından vurdu. M.D. aynı silahla kafasına ateş açarak intihar girişiminde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Zeliha Temel’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan M.D.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olayda hayatını kaybeden Zeliha Temel ile M.D.’nin eşlerinden bir süre önce ayrıldığı öğrenilirken, olayı duyarak bölgeye gelen M.D.’nin çocukları sinir krizi geçirdi.

Olayda hayatını kaybeden Zeliha Temel’in cenazesi yapılan incelemelerin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı.

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