Malatya'da kafeye silahlı saldırı: 2 yaralı

Kaynak: İHA
Malatya'da bir kafeye düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Mücelli Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde faaliyet gösteren bir kafenin önüne motosikletle gelen G.Ö. , V.D. ve M.K. tarafından iş yerine tabanca ile peş peşe ateş açıldı. Açılan ateş sonucu H.H.Ç. ile D.O. yaralanırken, park halindeki 2 araca kurşun isabet etti. Saldırının ardından zanlılar olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.


Olay yerinde inceleme yapan ekipler, 3 adet boş kovan ile 1 adet şarjör buldu. Üç zanlının da yakalandığı olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

