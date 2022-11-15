15 Kasım 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Kardeşini tabancayla vurdu 

Malatya’da tartıştığı ağabeyi tarafından göğsünden tabancayla vurulan genç yaralandı.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 07:07
Takip Et

Malatya'da kardeşini tabancayla vurdu 

Kardeşini tabancayla vurdu 
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, olay, saat 18.00 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Çöşnük Mahallesi Şehit Hakan Ormancı Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, bir apartmanın son katında birlikte yaşayan Aziz E. (27) ve A.E. (37) adlı kardeşler arasında tartışma çıktı. 

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda komşular kardeşleri ayırmaya çalışırken, A.E. üzerindeki tabancayı çıkartıp kardeşi Aziz E’ye ateş açtı. Göğsüne isabet eden kurşunla Aziz E. yere yığılırken, ağabeyi kaçtı. 

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı genç Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler bir adet boş kovan bulurken, psikolojik sorunları bulunduğu ileri sürülün A.E. yaklaşık bir saat sonra suç aleti silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿E-Devlet'te yeni hizmet. Bugün itibarıyla başladı
1
﻿E-Devlet'te yeni hizmet. Bugün itibarıyla başladı
﻿E-Devlet'te yeni hizmet. Bugün itibarıyla başladı
﻿Havada olacakları önceden bilen adam Kerem Ökten yağmurun bindireceği tarihi açıkladı. İstanbul ve İzmir dikkat
2
﻿Havada olacakları önceden bilen adam Kerem Ökten yağmurun bindireceği tarihi açıkladı. İstanbul ve İzmir dikkat
﻿Havada olacakları önceden bilen adam Kerem Ökten yağmurun bindireceği tarihi açıkladı. İstanbul ve İzmir dikkat
﻿Görüntüleri Gelecek Partili Başkan paylaştı. CHP’li isim AKP'li çıktı
3
﻿Görüntüleri Gelecek Partili Başkan paylaştı. CHP’li isim AKP'li çıktı
﻿Görüntüleri Gelecek Partili Başkan paylaştı. CHP’li isim AKP'li çıktı
﻿Terör saldırısında hayatını kaybeden 15 yaşındaki kız ünlü oyuncunun kızı çıktı
4
﻿Terör saldırısında hayatını kaybeden 15 yaşındaki kız ünlü oyuncunun kızı çıktı
﻿Terör saldırısında hayatını kaybeden 15 yaşındaki kız ünlü oyuncunun kızı çıktı
﻿Sokak röportajında ekonomi çok iyi, kahrolsun gavurlar
5
﻿Sokak röportajında ekonomi çok iyi, kahrolsun gavurlar
﻿Sokak röportajında ekonomi çok iyi, kahrolsun gavurlar
﻿Kardeşini tabancayla vurdu 
6
﻿Kardeşini tabancayla vurdu 
﻿Kardeşini tabancayla vurdu 
﻿Doğu Perinçek: Beyoğlu'ndaki saldırının arkasında kimin olduğu apaçık ortada 
7
﻿Doğu Perinçek: Beyoğlu'ndaki saldırının arkasında kimin olduğu apaçık ortada 
﻿Doğu Perinçek: Beyoğlu'ndaki saldırının arkasında kimin olduğu apaçık ortada 
﻿Kardeşini tabancayla vurdu 
﻿Kardeşini tabancayla vurdu 
﻿Kardeşini tabancayla vurdu 
﻿Bisikletli gence çarpan sürücü son gaz kaçtı 
﻿Bisikletli gence çarpan sürücü son gaz kaçtı 
﻿Bisikletli gence çarpan sürücü son gaz kaçtı 
﻿Dries Mertens: Yakında görüşmek üzere
﻿Dries Mertens: Yakında görüşmek üzere
﻿Dries Mertens: Yakında görüşmek üzere
﻿Bayburt Üniversitesi 39 personel alacak
﻿Bayburt Üniversitesi 39 personel alacak
﻿Bayburt Üniversitesi 39 personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.