Malatya'da kaza sonrası vatandaşlar yolu ulaşıma kapattı

Kaynak: İHA
Malatya'da kaza sonrası vatandaşlar yolu ulaşıma kapattı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgede sık sık benzer olaylar yaşandığını öne süren mahalle sakinleri, yolu trafiğe kapatarak tepki gösterdi.


Kaza, saat 20.00 sıralarında Melekbaba Mahallesi Kudüs Caddesi üzerinde meydana geldi. B.E. yönetimindeki 23 AFE 525 plakalı otomobil ile E.D. idaresindeki 34 FKK 649 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü E.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazanın ardından olay yerine gelen bazı mahalle sakinleri, bölgede daha önce de birçok kaza yaşandığını belirterek, güvenlik önlemlerinin artırılmasını istedi. Grup yolu trafiğe kapatırken, polis ekiplerinin müdahalesiyle yol yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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