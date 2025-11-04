İhbar üzerine polis ekipleri hemen soruşturma sürecini başlattı.

Uzun süren titiz bir çalışma neticesinde, 82 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını mercek altına alan yetkililer, mağdurun kimlik bilgilerinin terör örgütü tarafından ele geçirildiği iddiasıyla 430 bin lira talep eden şüpheli A.H.M.'yi Malatya Şehirlerarası Otogarı'nda kıskıvrak yakaladı.

Yakalanan A.H.M., emniyet müdürlüğündeki sorgu işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara çıkarıldı ve mahkeme huzurunda tutuklama kararıyla cezaevine gönderildi.