Malatya’da kırmızı elmas hasadı başladı. Yılda 7 kez toplanıyor

Üç yıl önce, Kale ilçesinde yedi kadın tarafından kurulan 3K Kale Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, 25 dekarlık bir alanda çilek üretimine başladı. Kooperatif, bu yılın ilk hasadını gerçekleştirerek yeni mahsulleri şeffaf plastik paketlerde kilogram başına 70 TL'den satışa sundu.

Kooperatifin en genç üyesi Hatice Azra Altınok, çileklerin iki farklı türünü ürettiklerini ve elde edilen ürünleri iç piyasada satışa sunduklarını belirtti. Altınok, 11 kadın kooperatif üyesi ile birlikte hasat yapıldığını ve taleplerden memnun olduklarını ifade etti.

Kooperatif üyelerinden Sevgi Altınok ise şu açıklamalarda bulundu: "Kadın kooperatifi üyeleri olarak üç yıldır 25 dekarlık bir alanda çilek üretimi yapıyoruz. Hasat döneminde günlük 10 ila 12 kadın işçi çalışıp 500 kilogram hasat yapıyoruz. Yaptığımız üretimle hem ilçe ekonomisine hem de aile ekonomisine destek oluyoruz. Elde ettiğimiz ürünleri toptan 50, perakende olarak ise 70 TL’den satışa sunuyoruz."