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Otomobil yol kenarına savruldu: 1 yaralı

Malatya’da bir otomobil, sürücüsünün kontrolden çıkması sonucu yol kenarına savruldu. Kazada 1 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 16:43
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Malatya’da kontrolden çıkan otomobil kazaya karıştı: 1 yaralı

Otomobil yol kenarına savruldu: 1 yaralı
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Malatya’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yol kenarına savruldu. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, 14.00 sıralarında Malatya- Adıyaman karayolu Suçatı mevkiinde meydana geldi. 

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman istikametinden gelen A.K. (30) yönetimindeki 44 AK 352 plakalı Tofaş marka otomobil sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarına savruldu. Kazada araç sürücüsü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


(Kaynak: İHA)

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