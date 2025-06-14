Malatya'da korkutan deprem! AFAD duyurdu (14 Haziran 2025)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD'ın yer verdiği bilgiye göre saat 11.54 sıralarında Malatya'nın Pütürge ilçesi merkezli 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sarsıntı 7.55 km derinliğinde kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 14, 2025
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Pütürge (Malatya)
Tarih:2025-06-14
Saat:11:54:13 TSİ
Enlem:38.255 N
Boylam:38.735 E
Derinlik:7.55 km
Detay:https://t.co/Ap2sZY5SXX@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi