Malatya’da korkutan iş yeri yangını

Yangın, saat 12.30 sıralarında Özhan Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, bölgedeki iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede alevlerin sardığı iş yerinden yoğun dumanlar yükseldi ve olay yerine hızla itfaiye ekipleri sevk edildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, yangına müdahale etmek için iki itfaiye aracı ve dört personelle olay yerine intikal etti.

Yaklaşık 2 saat süren yoğun çalışma sonucunda, alevler kontrol altına alınarak yangın söndürüldü.

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, iş yerinde büyük maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmemekle birlikte, itfaiye ve jandarma ekipleri olayla ilgili kapsamlı bir inceleme başlattı. Yangının kesin nedeninin belirlenmesi için detaylı araştırmalar yapılacak.