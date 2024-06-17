Malatya’da korkutan yangın

Olay, saat 15.00 sıralarında Battalgazi ilçesi İnönü Üniversitesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Teknopark bahçesinde bulunan ve depremzedeler için oluşturulan yaklaşık 10 bin kişinin kaldığı konteyner kente yakın bir bölgede, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı örtü yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, çevrede büyük paniğe neden oldu.

Yangının bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor. Yangının büyümesini önlemek ve çevredeki yerleşim alanlarına sıçramasını engellemek için ekipler seferber olmuş durumda.

Yangının yakınında bulunan konteyner kentte yaşayan depremzedeler, yangının etkilerinden korunmak amacıyla uyarıldı ve gerekli tedbirler alındı. Bölgedeki yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaları ve güvenlik güçlerinin talimatlarına uymaları konusunda bilgilendiriyor.

Yangının çıkış nedeni hakkında soruşturma başlatılırken, yangınla ilgili gelişmeler takip ediliyor. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alması için çalışmaları devam ediyor.