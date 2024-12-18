Malatya’da köy korucusu ölü bulundu

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, sabah saatlerinde meydana gelen üzücü bir olayda, köy korucusu 30 yaşındaki Mehmet Alabacak ölü bulundu.

Olay, Örencik Mahallesi'nde dağlık bir alanda gerçekleşti. Yerde yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Alabacak'ın vücudunda bir kurşun girişi olduğunu tespit etti.

Mehmet Alabacak'ın, bölgeye hayvan otlatmaya gittiği öğrenildi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Alabacak'ın cenazesi adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili jandarma tarafından geniş çaplı bir inceleme başlatıldı.