Malatya’da sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüsün aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 18 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.



Kaza, saat 03.45 sıralarında Malatya-Elazığ karayolu Yıldıztepe Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametinden gelen Hasan T. (18) idaresindeki 44 ADG 704 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce yol kenarındaki bordür taşlarına ardından aydınlatma direğine çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı kontrollerde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.



Hasan T.’nin cenazesi, olay yeri incelemelerinin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.