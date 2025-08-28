Malatya’da minibüs-otomobil ile çarpıştı! Çok sayıda kişi yaralandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Malatya’da minibüs-otomobil ile çarpıştı! Çok sayıda kişi yaralandı

Malatya’nın Akçadağ bir minibüs sürücüsü bir otomobile çarptı. Kazayı fark eden çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Feci kazada 9 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Aydınlar Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Mustafa Al'ın kullandığı 44 J 1506 plakalı minibüs ile Ekrem Teciman'ın kullandığı 34 CRT 561 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı gören sürücülerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan otomobil sürücüsü Ekrem Teciman ve otomobildeki Hamit Ö., Necati Ö. ile minibüsteki 6 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Malatya’da minibüs-otomobil ile çarpıştı! Çok sayıda kişi yaralandı

Malatya’da minibüs-otomobil ile çarpıştı! Çok sayıda kişi yaralandı

Malatya’da minibüs-otomobil ile çarpıştı! Çok sayıda kişi yaralandı

Son Haberler
Domateste kilo kavgası! Seyyar satıcıdan kan donduran hareket
Domateste kilo kavgası!
Matematik sahneye taşındı: Öğretmenler yaratıcı drama ile dersleri canlandırıyor
Matematik sahneye taşındı: Öğretmenler yaratıcı drama ile dersleri canlandırıyor
Bülent Şakrak ve Duygu Arabacıoğlu yaş gününe özel paylaşımlarla sosyal medyayı salladı
Bülent Şakrak ve Duygu Arabacıoğlu yaş gününe özel paylaşımlarla sosyal medyayı salladı
Doğmamış bebek ile 3 yaşındaki çocuk öldü! Katliamdan farksız
Doğmamış bebek ile 3 yaşındaki çocuk öldü!
Şantaj suçundan aranan şüpheli yakalandı!
Şantaj suçundan aranan şüpheli yakalandı!