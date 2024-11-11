Malatya’da minibüsün çarptığı genç hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Malatya’da minibüsün çarptığı genç hayatını kaybetti

Malatya’da sürücüsü henüz öğrenilemeyen bir minibüs yolun karşısına geçmeye çalışan 28 yaşındaki Mert Umut Ulutaş’a çarptı. Kaza sonrası Ulutaş, metrelerce savruldu.

Kaza, saat 21.15 sıralarında Malatya- Ankara karayolu İstasyon Kavşağı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışan Mert Umut Ulutaş'a (23) plakası ile sürücüsü henüz öğrenilemeyen servis minibüsü çarptı. Kaza sonrası genç metrelerce savrulurken araç sürücüsü ise durmayarak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken bilinci kapalı bir şekilde Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Görgü tanıklarının gözyaşları ile anlattığı kazada talihsiz gençten geriye ayakkabısı kalırken ekipler bölgede inceleme yaptı. Kazaya karışan sürücünün kimliğinin belirlenmesi için başlatılan çalışmalar sürüyor.

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