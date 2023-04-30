Malatya’da Nisan ayında kar sürprizi

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde bir süredir etkili olana sağanak yağış kara dönüştü. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı evlerinin çatıları ile kayısı ağaçlarını beyaza bürüdü.

Kürecik -Harunuşağı bölgesinde etkisini attıran karı gören vatandaşlar o anları cep telefonu ile kayda alırken, Nisan ayında yağan kar karışında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Kayısıda çağla döneminin yaşandığı bugünlerde yağan kar kayısı üreticilerini de tedirgin ederken bölgede soğuk havanın bir süre daha etkili olması bekleniyor. (İHA)