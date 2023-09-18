Malatya'da onlarca silah ele geçirildi: 9 tutuklama

Malatya’da polis tarafından gerçekleştirilen denetim ve uygulamalarda 35 tabanca, 12 tüfek ele geçirilirken, gözaltına alınan 27 kişiden 9’u tutuklandı.

KAYNAK: İHA
Malatya'da onlarca silah ele geçirildi: 9 tutuklama

Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen kentlerden biri olan Malatya’da, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde asayişin ve kamu düzeninin devamını sağlamak amacıyla denetim ve uygulamalar gerçekleştirildi.

Son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen çalışmalarda 35 tabanca 12 tüfek ele geçirilirken, gözaltına alınan 27 zanlıdan 9’u sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denetim ve uygulamalarda ele geçirilen silahlar ile hırsızlık olaylarına ilişkin açıklamalarda bulunan Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürü Seçkin Kılıçaslan, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 6 Şubat depremleri sonrası, vatandaşın can ve mal güvenliğini muhafaza etmek amacıyla özveri ile görev yaptığını belirterek, son 10 gün içerisinde 78 hırsızlık zanlısının gözaltına alındığını, bunlardan 33’ünün ise tutuklandığını söyledi.

Kılıçaslan, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal ve Vali Ersin Yazıcı’nın koordinesinde vatandaşların huzur ve güveni için çalışmaları aralıksız sürdüreceklerini kaydetti.

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