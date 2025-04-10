Malatya'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: İHA
Malatya'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Malatya'nın Darende ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobil hurdaya dönerken kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.


Kaza, akşam saatlerinde Malatya-Kayseri karayolu Aşağı Ulupınar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede seyir halinde olan O.İ. idaresindeki 44 NA 922 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

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Kazada, sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Ş.İ ve Z.İ. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edilirken hastaneye kaldırılan Z.İ. kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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