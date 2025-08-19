Malatya'da otomobil ile çapa motoru çarpıştı: 4 yaralı

Kaynak: İHA
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde otomobil ile çapa motorunun karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Kaza, akşam saatlerinde Akçadağ ilçesi Yaylımlı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Develi istikametine seyir halinde olan M.S.K. (20) yönetimindeki 06 DP 9091 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen N.G. (47) idaresindeki çapa motoru ile çarpıştı. Kazada, tarım aracında yolcu olarak bulunan M.G. (36), Y.G. (9), A.S.D. (6) ve Z.G. (11) yaralandı.


İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

