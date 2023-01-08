Otomobil kontrolden çıkıp takla attı: 2 yaralı

İHA

Kaza, Malatya - Adana karayolu Doğanşehir İlçesi Suçatı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Malatya istikametine seyir halinde olan N.G. (53) idaresindeki otomobil sürücünün kontrolünden çıkarak takla atıp ters döndü. Kazada araçta yolcu olarak bulunan N.G. (27) ile A.G. (46) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.