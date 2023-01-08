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Otomobil kontrolden çıkıp takla attı: 2 yaralı

Malatya’da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil takla atarak ters döndü. Kazada 2 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar - 13:08
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Malatya'da otomobil kontrolden çıkıp takla attı

Otomobil kontrolden çıkıp takla attı: 2 yaralı
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İHA

Kaza, Malatya - Adana karayolu Doğanşehir İlçesi Suçatı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Malatya istikametine seyir halinde olan N.G. (53) idaresindeki otomobil sürücünün kontrolünden çıkarak takla atıp ters döndü. Kazada araçta yolcu olarak bulunan N.G. (27) ile A.G. (46) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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