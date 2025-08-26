Malatya’da otomobil kontrolden çıktı, bahçeye savruldu! 3 kişi yaralandı

Malatya’da, Ankara-Malatya karayolu Darende-Akçadağ düzlüğünde bir otomobil -sürücüsü direksiyon kontrolünü kaybederek bahçeye uçtu. 3 kişi yaralandı.

Malatya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil bahçeye uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Malatya-Ankara karayolu üzerindeki Darende-Akçadağ düzlüğü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinden gelen Ü.U. (46) idaresindeki 09 FU 700 plakalı Toyota marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bahçeye uçtu.

Kazada sürücü Ü.U. ile araçta bulunan F.S.U. (39) ve U.D.U. (7) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

aw524849-01.jpg

aw524849-02.jpg

aw524849-03.jpg

