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Malatya'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 04:18
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Malatya'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Malatya'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
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Şenol Taymaz yönetimindeki otomobil, Güzelyurt Mahallesi'nde yaklaşık 75 metrelik uçuruma devrildi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri otomobilde bulunan 23 yaşındaki Beril Öztürk'ün kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralanan Şenol Taymaz ise ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. (AA)

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