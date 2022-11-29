﻿Malatya'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Şenol Taymaz yönetimindeki otomobil, Güzelyurt Mahallesi'nde yaklaşık 75 metrelik uçuruma devrildi.
Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri otomobilde bulunan 23 yaşındaki Beril Öztürk'ün kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Ağır yaralanan Şenol Taymaz ise ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. (AA)
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