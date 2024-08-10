Malatya'da parti ilçe başkanı akrabasını öldürdü

Dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Gövük Mahallesi'nde meydana gelen olayda, İddiaya göre, aralarında önceden husumet bulunduğu ifade edilen Yeniden Refah Partisi Yazıhan İlçe Başkanı İbrahim B. ile akrabası Ali Ateş arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın kısa süre içerisinde büyümesi sonrası İbrahim B., av tüfeği ile Ali Ateş'e ateş etti. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. Yaralı Ali Ateş 112 ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ateş, burada doktorların müdahalesine rağmen sabaha karşı hayatını kaybetti. Ali Ateş'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, İbrahim B., ise ekipler tarafından gözaltına alındı.